Дети получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Шебекино

Глава Министерства здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что после террористической атаки боевиков Вооруженных сил Украины на жилой дом в Шебекино были госпитализированы пятеро детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии и переносят операцию.
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