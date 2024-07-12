Дети получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Шебекино

Глава Министерства здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что после террористической атаки боевиков Вооруженных сил Украины на жилой дом в Шебекино были госпитализированы пятеро детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии и переносят операцию.