Залезть в кабину военной техники и "пострелять" смогут жители Уссурийска

Жители и гости Уссурийска в рамках проведения Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия 2021" смогут познакомится с образцами вооружения и военной техники, представленных на демонстрационных площадках общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.