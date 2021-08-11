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Залезть в кабину военной техники и "пострелять" смогут жители Уссурийска

Залезть в кабину военной техники и "пострелять" смогут жители Уссурийска

Жители и гости Уссурийска в рамках проведения Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия 2021" смогут познакомится с образцами вооружения и военной техники, представленных на демонстрационных площадках общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

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