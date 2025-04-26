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Закон, порядок, государство

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Мотогруппа 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» эффективно выполняет боевые задачи в приграничном районе Курской области

Мотогруппа 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» эффективно выполняет боевые задачи в приграничном районе Курской области

Военнослужащие эвакуируют мирных жителей, своевременно доставляют боеприпасы, забирают раненых с передовой, а также доставляют пленных военнослужащих ВСУ в назначенное место.

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