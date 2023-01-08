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Джейсон Тейтум стал автором ключевого попадания в матче со «Сперс»

Джейсон Тейтум стал автором ключевого попадания в матче со «Сперс»

Звездный форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум стал автором ключевого попадания в концовке матча со «Сперс» (121:116).

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