Более 150 электроподстанций отремонтировали в Одинцове в 2024 году

Промежуточные итоги года уже можно подводить. Специалисты «Россетей Московский регион» провели масштабные работы в Одинцовском округе: заменили 66 километров воздушных линий, больше 600 опор, расчистили 62 гектара просек и отремонтировали 164 подстанции.