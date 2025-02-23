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Раскалённый вопрос: как скандал о «нашествии» тысяч мигрантов вырос из стройки за миллиарды в Череповце

Раскалённый вопрос: как скандал о «нашествии» тысяч мигрантов вырос из стройки за миллиарды в Череповце

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Комментарии
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св
спивак виктор
глянешь на сие нашествие иноземцев и проходимцев и сравнив з золотой ордой,видно та орда были люди -оброк и свалил а сии и оброк и веру и свои навязывают,ввести опричину наказующую!
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23 час.
Георгий Точиев
а почему приезжие специалисты работают по патенту: т.е. они не платят налоги ? купил патент (плата - меньше, чем налоги на работающего) и все в порядке что ли ?
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22 час.
Елена Козлова
Для мигрантов они строят, обеспечивают, оберегают... А нашим  молодым рабочим - НИЧЕГО. Кто эти &quot;они&quot;? Враги?!
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19 час.
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