Телеканал "78" Народные переживания разгорелись в Вологодской области из-за известий о возведении «городка» для вахтовиков-иностранцев.
Раскалённый вопрос: как скандал о «нашествии» тысяч мигрантов вырос из стройки за миллиарды в Череповце
Комментарии
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св
спивак виктор
глянешь на сие нашествие иноземцев и проходимцев и сравнив з золотой ордой,видно та орда были люди -оброк и свалил а сии и оброк и веру и свои навязывают,ввести опричину наказующую!
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23 час.
Георгий Точиев
а почему приезжие специалисты работают по патенту: т.е. они не платят налоги ? купил патент (плата - меньше, чем налоги на работающего) и все в порядке что ли ?
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22 час.
Елена Козлова
Для мигрантов они строят, обеспечивают, оберегают... А нашим молодым рабочим - НИЧЕГО. Кто эти "они"? Враги?!
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19 час.
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