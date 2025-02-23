Раскалённый вопрос: как скандал о «нашествии» тысяч мигрантов вырос из стройки за миллиарды в Череповце

св спивак виктор глянешь на сие нашествие иноземцев и проходимцев и сравнив з золотой ордой,видно та орда были люди -оброк и свалил а сии и оброк и веру и свои навязывают,ввести опричину наказующую!

Георгий Точиев а почему приезжие специалисты работают по патенту: т.е. они не платят налоги ? купил патент (плата - меньше, чем налоги на работающего) и все в порядке что ли ?