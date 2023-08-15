«Мы живём в фашистском государстве!»: Так обозвал Россию актёр Владимир Епифанцев, который публично жрёт мухоморы и снимается в российском кино (видео)
Странное дело, но действие закона в России происходит весьма избирательно и точечно, ведь можно схлопотать штраф и даже срок за неудачную реплику в интернете и даже необдуманный лайк, а некоторым гражданам сходит с рук абсолютно всё и они делают, что хотят.
Комментарии
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Да он пьяница и наркоман и жена от него просто сбежала. Так что мозги все пропиты. Вы посмотрите на его рожу полный набор протокольных признаков теории Ломброзо,который выделил четыре типа преступников: душегуб, вор, насильник и жулик.😀😀😀
Перекрыть этому"мухомору"воздух и пусть посидит га голодном пайке. Может тогда мы и увидим истиное лицо этого""оно"
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