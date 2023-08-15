Медвежий угол

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  • Седова Ольга
    Перекрыть этому"мухомору"воздух и пусть посидит га голодном пайке. Может тогда мы и увидим истиное лицо этого""оно"«Мы живём в фашис...
  • ludmila Cernega
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«Мы живём в фашистском государстве!»: Так обозвал Россию актёр Владимир Епифанцев, который публично жрёт мухоморы и снимается в российском кино (видео)

«Мы живём в фашистском государстве!»: Так обозвал Россию актёр Владимир Епифанцев, который публично жрёт мухоморы и снимается в российском кино (видео)

Странное дело, но действие закона в России происходит весьма избирательно и точечно, ведь можно схлопотать штраф и даже срок за неудачную реплику в интернете и даже необдуманный лайк, а некоторым гражданам сходит с рук абсолютно всё и они делают, что хотят.

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Комментарии
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Леонид Руси
Мрарь и ничтожество!
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1 час.
ч
чвсатпкьл
Да он пьяница и наркоман и жена от него просто сбежала. Так что мозги все пропиты. Вы посмотрите на его рожу полный набор протокольных признаков теории Ломброзо,который выделил четыре типа преступников: душегуб, вор, насильник и жулик.😀😀😀
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23 мин.
Седова Ольга
Перекрыть этому&quot;мухомору&quot;воздух и пусть посидит га голодном пайке. Может тогда мы и увидим истиное лицо этого&quot;&quot;оно&quot;
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2 мин.

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