«Мы живём в фашистском государстве!»: Так обозвал Россию актёр Владимир Епифанцев, который публично жрёт мухоморы и снимается в российском кино (видео)

Странное дело, но действие закона в России происходит весьма избирательно и точечно, ведь можно схлопотать штраф и даже срок за неудачную реплику в интернете и даже необдуманный лайк, а некоторым гражданам сходит с рук абсолютно всё и они делают, что хотят.