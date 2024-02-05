Надеждин обжалует решение ЦИК, если ему откажут в регистрации на выборы

Борис Надеждин, объявивший о намерении баллотироваться на пост президента России, заявил, что обратиться в Верховный суд, если Центральная избирательная комиссия откажет ему в регистрации на выборы в марте текущего года.
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