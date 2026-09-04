Кобяков заявил об невозможности изоляции России в современном мире

Советник президента Антон Кобяков заявил, что изоляция России в современном мире невозможна. Это прозвучало на пресс-брифинге Восточного экономического форума во Владивостоке, который проходит с 1 по 4 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Сальдо: украински...
- "Мы для них груда...
- SI Тайна "спецназа Л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым