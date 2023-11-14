Марочко: ВС России сорвали попытку ВСУ вернуть позиции на Купянском направлении

Вооруженные силы Украины пытались вернуть утраченные позиции на Купянском направлении. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.
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