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Рейтинг ATP. Джокович вернулся в топ-5, Медведев опустился на седьмую строчку, Руне выпал из топ-10

По итогам итогового турнира Карлос Алькарас сохранил первую строчку рейтинга. Чемпион итогового Новак Джокович вернулся в топ-5, финалист Каспер Рууд – в топ-3.

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