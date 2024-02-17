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Когда на МИД Украины уже мало кто обращает внимание, МИД Украины обращает внимание на помаду

Когда на МИД Украины уже мало кто обращает внимание, МИД Украины обращает внимание на помаду

Министерство иностранных дел Украины впало в форменную истерику – киевские дипломаты «обратили внимание» на канадский косметический бренд MAC из-за названия его популярной алой помады – «Русский красный».

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