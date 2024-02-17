Когда на МИД Украины уже мало кто обращает внимание, МИД Украины обращает внимание на помаду

Министерство иностранных дел Украины впало в форменную истерику – киевские дипломаты «обратили внимание» на канадский косметический бренд MAC из-за названия его популярной алой помады – «Русский красный».
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