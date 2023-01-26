RT Russia

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В РСТ прокомментировали идею повышенного туристического кешбэка для молодожёнов

В РСТ прокомментировали идею повышенного туристического кешбэка для молодожёнов

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова сделать повышенным кешбэк для недавно вступивших в брак.

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