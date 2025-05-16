Эксперимент по проведению сводных расчетов загрязнения воздуха получил научное обоснование в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая, ФедералПресс. В рамках ежегодного Челябинского экологического форума директор ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин представил научное обоснование проведения сводных расчетов атмосферного воздуха.
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