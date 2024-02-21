Может ли посуда нам навредить? Рассказывают ученые Пермского Политеха

﻿﻿Фото: freepik Лучше ли готовить на поцарапанной сковороде? Какая связь между алюминиевой кастрюлей, плохой водой и камнями в почках?Каков срок службы кухонной доски? А безопасны ли биоразлагаемые контейнеры для окружающей среды?Учёные Пермского технического университета рассказали о материалах для посуды.