Может ли посуда нам навредить? Рассказывают ученые Пермского Политеха

Фото: freepik Лучше ли готовить на поцарапанной сковороде? Какая связь между алюминиевой кастрюлей, плохой водой и камнями в почках?Каков срок службы кухонной доски? А безопасны ли биоразлагаемые контейнеры для окружающей среды?Учёные Пермского технического университета рассказали о материалах для посуды.
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