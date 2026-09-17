ФСБ задержала жителя Севастополя по подозрению в госизмене и контрабанде оружия

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании 47-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в государственной измене и организации контрабанды вооружения и военной техники на территорию Украины через третьи страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Windows сохрани...
- Единая Россия обн...
- Компания «Катюша»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым