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Регионы России

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ФСБ задержала жителя Севастополя по подозрению в госизмене и контрабанде оружия

ФСБ задержала жителя Севастополя по подозрению в госизмене и контрабанде оружия

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании 47-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в государственной измене и организации контрабанды вооружения и военной техники на территорию Украины через третьи страны.

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