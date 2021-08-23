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И вновь требования. Европа диктует условия по газу

И вновь требования. Европа диктует условия по газу

Видимо, сложившиеся правила игры никак не дают Европе возможность что-то изменить в отношениях с Москвой.

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mullonen
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mullonen
Я так, по дилетантски что думаю? Потому Фортуна эту трубу и тянет, а не Черский. Черский... слишком быстро получится. А тут скоро зима, закачать в хранилища времени уже нет... вот и будут отапливаться прямо из трубы СП... А всё остальное в соответствии с контрактами и законами ЕС. Газпром - не официант, типа - Чего изволите. И налоги с высоких цен на газ с Газпрома в РФ лишними не будут.

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