И вновь требования. Европа диктует условия по газу

militaryarmsПолитикаИ вновь требования. Европа диктует условия по газуВидимо, сложившиеся правила игры никак не дают Европе возможность что-то изменить в отношениях с Москвой.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьmullonen...mullonenЯ так, по дилетантски что думаю? Потому Фортуна эту трубу и тянет, а не Черский. Черский... слишком быстро получится. А тут скоро зима, закачать в хранилища времени уже нет... вот и будут отапливаться прямо из трубы СП... А всё остальное в соответствии с контрактами и законами ЕС. Газпром - не официант, типа - Чего изволите. И налоги с высоких цен на газ с Газпрома в РФ лишними не будут.Комментировать
Свежие комментарии