По словам украинского экономиста Алексея Куща, который недавно опять засветился у Шелеста (физическое лицо, выполняющее функции иноагента), до прошлых выходных о существовании на российском политическом олимпе человека по фамилии Белоусов в украинской псевдоэкспертной среде знал он, и только он.