Президент Румынии Дан дважды отвлек Зеленского на саммите, поправляя носки

Президент Румынии Никушор Дан решил поправить свои носки во время саммита «Карпатской восьмерки», тем самым Владимир Зеленский отвлекся от событий на сцене.
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