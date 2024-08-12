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Феликс может вернуться в «Челси» в рамках перехода Галлахера в «Атлетико» 

Хавбек «Атлетико» Жоау Феликс может вернуться в «Челси». Стороны обсуждают трансфер 24-летнего игрока сборной Португалии как часть сделки по переходу полузащитника «синих» Конора Галлахера в мадридский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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