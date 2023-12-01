Как сообщает CNN со ссылкой на источники, остановка движения поездов по Северомуйскому тоннелю Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 29 ноября произошла вследствие диверсии СБУ.
CNN: СБУ совершила диверсию в самом длинном тоннеле БАМ, ведущем из РФ в Китай
Комментарии
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Модест
Надо хохлам наглухо замуровать их ж.д. тоннели в Европу. Где наши Авангарды, Ониксы и Кинжалы? Или опять нашим нуворишам надо в Европу ресурсы через дуркаину гнать?
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15 час.
Алексей Русских
Слишком мягко относятся к поджогам на ж/д и прочим "шалостям" то детишек, то старушек. Количество верящих в безнаказанность диверсий за оплату растёт только по этой причине
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15 час.
я я
А где же охрана такого объекта !?как всегда расслабились, забыли как дома взрывали и людей захватывали в заложники!
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14 час.
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