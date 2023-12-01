CNN: СБУ совершила диверсию в самом длинном тоннеле БАМ, ведущем из РФ в Китай

Модест Надо хохлам наглухо замуровать их ж.д. тоннели в Европу. Где наши Авангарды, Ониксы и Кинжалы? Или опять нашим нуворишам надо в Европу ресурсы через дуркаину гнать?

Алексей Русских Слишком мягко относятся к поджогам на ж/д и прочим "шалостям" то детишек, то старушек. Количество верящих в безнаказанность диверсий за оплату растёт только по этой причине