Родня на родню: 9 звёзд, которые переругались внутри семьи

Эти знаменитости отреклись от тех, кто был им ближе всего. Случится ли долгожданное примирение? Кажется, что родственники всегда будут стоять друг за друга горой и останутся рядом в любой непонятной ситуации.
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