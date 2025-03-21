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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о Ковентри во главе МОК: «Она представляет Зимбабве, а эта страна подала заявку в БРИКС. Это дает надежду, что не будет предвзятости к России. Пусть побеждает честный спорт!»

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве станет десятым президентом в истории Международного олимпийского комитета и первой женщиной на этом посту.

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