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Царьград

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Можно ли опоздать на работу из-за очереди на АЗС? Ответ экспертов

Можно ли опоздать на работу из-за очереди на АЗС? Ответ экспертов

Очереди на АЗС могут признать уважительной причиной опоздания на работу.Очереди на автозаправочных станциях, которые в последние недели стали привычной проблемой для многих русских регионов, могут стать объективной причиной опоздания на работу.

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