Можно ли опоздать на работу из-за очереди на АЗС? Ответ экспертов

Очереди на АЗС могут признать уважительной причиной опоздания на работу.Очереди на автозаправочных станциях, которые в последние недели стали привычной проблемой для многих русских регионов, могут стать объективной причиной опоздания на работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии