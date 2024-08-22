Марочко: ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в Харьковской области

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации прорвали оборону Вооруженных сил Украины под Купянском в Харьковской области.
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