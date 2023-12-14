Собянин: Летевшие к Москве БПЛА уничтожены в Наро-Фоминском городском округе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых в Наро-Фоминском городском округе беспилотниках."Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве", - об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале, уточнив, что всё произошло в Наро-Фоминском городском округе.