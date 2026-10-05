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Овечкин заявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ

Нападающий сборной России по хоккею и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 5 октября сообщил, что сезон-2026/27 станет для него последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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