Проверку посадки воздушного шара у автодороги проводят в Новосибирской области

Как сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, накануне вечером воздушный шар с двумя людьми на борту совершил посадку в непосредственной близости от автомобильной трассы возле поселка Октябрьский.
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