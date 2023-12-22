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В США назвали неожиданное последствие решения суда в Колорадо по выборам Трампа

В США назвали неожиданное последствие решения суда в Колорадо по выборам Трампа

Global Look Press/Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos Решение верховного суда американского штата Колорадо запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в местном голосовании по определению кандидата от республиканцев на выборах президента США в 2024 году привело к сближению его штаба и усилению совместной работы, пишет газета Politico.

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