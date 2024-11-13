Житель Ноябрьска подозревается в подделке документов при разделе имущества

Жителя Ноябрьска подозревают в фальсификации доказательств при разделе имущества с бывшей женой. По данным следствия, мужчина предоставил в суд поддельный договор купли-продажи автомототранспортного средства, сообщило СУ СКР по ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии