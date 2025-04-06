🗺⚡️Геолокации 4 ударов ракетами 9М723-1 комплексов «Искандер-М» по объектам ВСУ в Киеве: 50.48973, 30.
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🗺⚡️Геолокации 4 ударов ракетами 9М723-1 комплексов «Искандер-М» по объектам ВСУ в Киеве: 50.48973, 30.