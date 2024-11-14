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Царьград

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В Госдуме рассмотрят проект о создании спецсчета для иноагентов

В Госдуме рассмотрят проект о создании спецсчета для иноагентов

Пользоваться средствами будет возможно только после снятия статуса иноагента.В четверг, 14 ноября, депутаты Госдумы представят законопроект, который предполагает создание специальных счетов в рублях для выплат иностранным агентам за результаты их интеллектуальной деятельности.

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