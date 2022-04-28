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ЦСКА довел серию до седьмого матча В субботу все решится в Магнитогорске

ЦСКА довел серию до седьмого матча В субботу все решится в Магнитогорске

ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал В финале Кубка Гагарина будет седьмой матч, хотя после четвертой игры ЦСКА оказался на грани вылета, поскольку уступал «Магнитке» со счетом 1-3 в серии.

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