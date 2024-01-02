По Киеву выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).
По Киеву выпущено рекордное количество «Кинжалов»
Комментарии
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Олег Самойлов
ВЕРНО! Надо хотя бы пару-тройку тысяч трупов, так?
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20 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Нет. Трупов - не надо. Надо, чтобы не было света. Совсем. Во всем бандершате. А трупов не надо....скакуасы и так то - вонючие....
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17 час.
СП
Сергей Потемкин
А по Вашему достаточно обтечь и сопельки по жевать, так?
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2 час.
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