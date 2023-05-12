The Moscow Post

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Проклятое кресло: кто следующий в сокамерники к Тихонову?

Проклятое кресло: кто следующий в сокамерники к Тихонову?

Пока экс-замглавы Минэнерго РФ, он же бывший глава ФГБУ "РЭА" Минэнерго России Анатолий Тихонов со-товарищи ждут вердикта суда по делу о хищении, под пришедшим ему на смену в ФГБУ Алексеем Кулапиным начало поскрипывать кресло и "пошатываться ножки".

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