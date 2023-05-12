Проклятое кресло: кто следующий в сокамерники к Тихонову?

Пока экс-замглавы Минэнерго РФ, он же бывший глава ФГБУ "РЭА" Минэнерго России Анатолий Тихонов со-товарищи ждут вердикта суда по делу о хищении, под пришедшим ему на смену в ФГБУ Алексеем Кулапиным начало поскрипывать кресло и "пошатываться ножки".