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Кафанов о поведении Мартинеса на награждении: «Жест был показан тем, кто в него не верил. Он этот успех выстрадал»

Виталий Кафанов высказался об Эмилиано Мартинесе. Аргентинец был признан лучшим вратарем ЧМ-2022. – Лучший тот, кто им в итоге и стал.

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