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Новые экономические санкции против России и Китай

Новые экономические санкции против России и Китай

В торгово-экономических отношениях с Россией Пекин выбирает компромиссный вариант Экономические санкции Запада против России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР и специальной военной операцией России на Украине сыплются как из рога изобилия.

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