Чемпионат Великобритании 2024: Марк Аллен и Али Картер прошли в 1/8 финала

Североирландец Марк Аллен с трудом обыграл Джексона Пейджа, в то время как Али картер нанес поражение Райану Дэю в 1/16 финала Чемпионата Великобритании 2024, сообщает WST Марк Аллен (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.