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Царьград

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Обновление Telegram-2025: ии-поиск, реакции и обложки для видео

Обновление Telegram-2025: ии-поиск, реакции и обложки для видео

Telegram выпустил новое обновление: что нового?Telegram, один из самых популярных мессенджеров в мире, анонсировал третье значительное обновление в 2025 году.

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