ЖЁНЫ МИГРАНТОВ УСТРОЯТ БУНТ? НЕВЫНОСИМАЯ ЖИЗНЬ ЖЕНЩИН ВОСТОКА ЗАСТАВИТ ИХ ПОЙТИ НА "ПРЕСТУПЛЕНИЕ"

Одиссей все правильно! Выгнали русских - страна пришла в упадок, экономика разрушена - народу жрать нечего + демографическое давление высокое - вот самых активных/голодных и выдавливает за пределы Исламистана к нам. А в силу необразованности и ограниченности принять НАШ образ жизни они не в состоянии. Просто не доросли.

Вячеслав 5 А.самой России с ними что делать?-это мышеловка в которой выход только один.