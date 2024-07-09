После серии жестоких терактов в России градус нетерпимости к религиозным фанатикам в обществе нарастает.
ЖЁНЫ МИГРАНТОВ УСТРОЯТ БУНТ? НЕВЫНОСИМАЯ ЖИЗНЬ ЖЕНЩИН ВОСТОКА ЗАСТАВИТ ИХ ПОЙТИ НА "ПРЕСТУПЛЕНИЕ"
Комментарии
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Одиссей
все правильно! Выгнали русских - страна пришла в упадок, экономика разрушена - народу жрать нечего + демографическое давление высокое - вот самых активных/голодных и выдавливает за пределы Исламистана к нам. А в силу необразованности и ограниченности принять НАШ образ жизни они не в состоянии. Просто не доросли.
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1 час.
Вячеслав 5
А.самой России с ними что делать?-это мышеловка в которой выход только один.
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50 мин.
Нина Грекова
Каждая нация должна жить на своей земле. НАРОД - против нахождения мигрантов в России. Гос.Дума - долго будешь думать? Давно пора принять Закон о мигрантах, чтобы в ближайшем будущем не жалеть.
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48 мин.
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