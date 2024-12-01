Юрист рассказал о важных изменениях в выплатах пенсионерам в 2025 году

С 2025 года российские пенсионеры смогут рассчитывать на положительные изменения в своей финансовой поддержке благодаря нововведениям в системе пенсионного обеспечения и расширению социальных льгот, рассказал «Известиям» 1 декабря генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.