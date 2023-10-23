В России и Таиланде пройдут съемки сериала "Амура" с Колокольниковым и Михайловой

Онлайн-кинотеатр KION и кинокомпания 1-2-3 Production начали съемки приключенческой экшн-драмы "Амура" с Аленой Михайловой, звездой "Игры престолов" Юрием Колокольниковым и Екатериной Вилковой в главных ролях.
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