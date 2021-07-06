Происшествия

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День семьи, любви и верности в ЕАО

За 87 лет со дня образования Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Еврейской автономной области сменилось не одно поколение полицейских династий.

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