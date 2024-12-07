✅ В этом году на территории Крыма работало 12 археологических экспедиций Работы начинались от мыса Фонарь и закончились на мысе Тарханкут, рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
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✅ В этом году на территории Крыма работало 12 археологических экспедиций Работы начинались от мыса Фонарь и закончились на мысе Тарханкут, рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.