Пророчества Жириновского начинают давать сбои

Последнее время за Владимиром Жириновским прочно закрепилось звание пророка. В сети постоянно появляются его предсказания, сделанные несколько лет назад, которые в наши дни почти сбываются со стопроцентной точностью.
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