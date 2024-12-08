Сенсационное интервью без сенсаций

Интервью, которое Сергей Лавров дал Такеру Карлсону, не могло не стать одним из главных политических событий последних дней не только потому, что это беседа одного из ключевых политиков мира с, безусловно, самым известным сегодня журналистом в мире.
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