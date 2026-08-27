В Госдуме рассказали, у кого вырастут пенсии осенью 2026 года

Депутат Государственной Думы, представитель комитета по вопросам малого и среднего предпринимательства Алексей Говырин в интервью RT сообщил о предстоящих изменениях в пенсионных выплатах, которые могут коснуться некоторых категорий пенсионеров осенью 2026 года.