В Госдуме рассказали, у кого вырастут пенсии осенью 2026 года

Депутат Государственной Думы, представитель комитета по вопросам малого и среднего предпринимательства Алексей Говырин в интервью RT сообщил о предстоящих изменениях в пенсионных выплатах, которые могут коснуться некоторых категорий пенсионеров осенью 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии