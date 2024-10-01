МЕДОВИК без духовки и раскатки коржей

Сочный и ароматный торт по этому рецепту готовится быстрее и проще, а результат — потрясающий! ИНГРЕДИЕНТЫ тесто: мука – 250 гр сливочное масло – 150 гр мед – 100-120 гр сахар – 130 гр сода – 10 гр яйца – 4 шт ванильный сахар – 8-10 гр соль – щепотка крем: сметана – 700-800 гр […].
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