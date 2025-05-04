В Краснодаре зажгли праздничную подсветку для военных памятников: где и когда включается

Об этом сообщили в мэрии города.Где можно увидеть подсветку: - мемориальный комплекс «Вечный огонь» у Всесвятского кладбища на Северной, 275; - мемориальная арка «Ими гордится Кубань», Красная, 35 – напротив администрации края; - памятник воинам, принимавшим участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков по Постовой, 32 – напротив Горсада; - памятник погибшим на фронте студентам, преподавателям и сотрудникам КубГТУ по Красной, 135 – рядом с вузом; - обелиск воинам-освободителям Краснодара по Ставропольской, 340 – в районе парка «Солнечный остов».