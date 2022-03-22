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Аграрии дали прогноз по сахару в России

Россияне поддались панике и стали приобретать сахар в большом объеме, опасаясь роста цен и дефицита. Власти успокаивают: «мы полностью обеспечиваем себя сахаром» — заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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